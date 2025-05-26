Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Хаджибейском районе Одессы, в котором пострадал подросток
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что 58-летняя водительница автомобиля BMW совершила наезд на 13-летнего парня, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Водительница будет проверена на состояние опьянения.
Напомним, в Одесской области будут судить водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе.
В Одесской области женщина пыталась за 1500 долларов подкупить пограничника и переправить в Молдову военнообязанного мужчинуВсе новости »
26 мая 2025, 14:53В Одесской области полицейские задержали отца с сыном, наловившим рыбы почти на 2,5 млн грн
26 мая 2025, 12:59В Одессе стартовали съемки исторического фильма о Довженко
25 мая 2025, 18:43
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Киеве на территории детского сада нашли боеприпас
26 мая 2025, 18:13Плата за негодность: на Днепропетровщине судили врачей ВЛК
26 мая 2025, 17:57На Волыни пограничники усовершенствовали навыки выявления фальшивых документов
26 мая 2025, 17:52Эксперт рассказал, как обращаться с вернувшимся из плена воином или гражданским
26 мая 2025, 17:09Украинцев предупредили об ухудшении погоды 27 мая
26 мая 2025, 16:51Сбежал, но извинился: в Одессе освободили солдата от наказания за СОЧ
26 мая 2025, 16:45Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Одесской области за распространение психотропов
26 мая 2025, 16:33В Киеве задержали наркодельцов на Подоле: что им теперь угрожает
26 мая 2025, 15:55Не оплатил 30 миллионов: в Киеве будут судить директора предприятия
26 мая 2025, 15:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все блоги »