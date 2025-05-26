Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок

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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Хаджибейском районе Одессы, в котором пострадал подросток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 58-летняя водительница автомобиля BMW совершила наезд на 13-летнего парня, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Водительница будет проверена на состояние опьянения.

Напомним, в Одесской области будут судить водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе.