фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Школьный автобус "Богдан", под управлением 72-летнего водителя, выехал с дороги и съехал в кювет. В салоне, кроме водителя, находились десять детей, двое педагогов и медик.

В результате ДТП травмы получили трое мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет. Детей доставить в больницу для оказания помощи и установления степени тяжести травм.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области под стражу отправили водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка. По данным правоохранителей, 60-летний водитель Kia выехал на обочину и наехал на девочку. Ребенок скончался на месте.