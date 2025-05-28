В Полтавской области школьный автобус съехал в кювет: пострадали дети
ДТП произошло 28 мая около 09:10 в поселке Белики Полтавского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Школьный автобус "Богдан", под управлением 72-летнего водителя, выехал с дороги и съехал в кювет. В салоне, кроме водителя, находились десять детей, двое педагогов и медик.
В результате ДТП травмы получили трое мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет. Детей доставить в больницу для оказания помощи и установления степени тяжести травм.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Киевской области под стражу отправили водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка. По данным правоохранителей, 60-летний водитель Kia выехал на обочину и наехал на девочку. Ребенок скончался на месте.