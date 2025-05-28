В Тернополе водитель Renault сбил на пешеходном переходе 50-летнего мужчину
Полицейские Тернопольской области фиксируют увеличение аварий, вызванных нарушениями Правил дорожного движения. Одни из самых распространенных – неправильный выезд со второстепенной дороги на главную и невнимательность на переходах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Очередное происшествие зарегистрировали сотрудники полиции на улице Збаражской.
Во вторник, 27 мая, около 17 часов водитель автомобиля Renault Laguna сбил пешехода. Потерпевший в момент ДТП находился на нерегулируемом пешеходном переходе.
50-летнему пострадавшему оказали помощь без госпитализации.
Напомним, полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Тернополе.
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