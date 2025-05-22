На Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения
В Волынской области завершили досудебное расследование по факту незаконной продажи горючего
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Житель Гороховщины наладил продажу дизтоплива неизвестного происхождения. Работал без соответствующего разрешения и лицензии на реализацию подакцизных товаров.
Правоохранители зафиксировали факт продажи более 2000 литров дизтоплива.
Фигуранту объявили подозрение, обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье АЗС оштрафовали за нарушение торговли горючим.
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