Более 200 тысяч гривен потерял житель Тернополя, поверив в предложение "легкого заработка"

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По словам пострадавшего, в одном из мессенджеров он наткнулся на объявление о возможности подзаработать. Для этого нужно было выполнять простые задачи: ставить понравившиеся, просматривать видео и распространять разный контент в социальных сетях. Ему предложили пройти "регистрацию" на платформе, где, по словам мошенников, уже работали тысячи пользователей.

Во время работы мужу начисляли виртуальный доход и регулярно требовали платить деньги для страхования выплат. В результате житель Тернополя перечислил на счета злоумышленников более 234 000 гривен. После этого связь с "работодателем" оборвалась.

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии со статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.