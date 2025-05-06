За убийство ребенка жительнице Одесщины грозит пожизненное заключение

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Жительнице Одесского района, которая лишила жизни маленькой дочери, полицейские сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в ночь со 2 на 3 мая. 43-летняя местная жительница обратилась в полицию с уведомлением о неожиданной смерти дочери. Впоследствии правоохранители установили, что мать нанесла телесные повреждения ребенку, когда та плакала.

Тело девочки следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно она умерла в результате удушения.

Горе-матери грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области пропал 14-летний парень. Его разыскивает полиция.