На Волыни останавливается на ремонт международный пункт пропуска

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С сегодняшнего дня начинается текущий ремонт международного автоперехода «Устилуг-Зосин» с украинской стороны

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) на своем сайте, передает RegioNews.

Работы будут продолжаться ориентировочно до 5 июня.

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала устройство водоотведения, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов", - говорится в сообщении.

В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска.

Таможенники рекомендуют учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров.

Напомним, на Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу.