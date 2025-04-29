На Волыни мужчину оштрафовали на почти 25 тыс. грн за продажу черемши

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На Волыни инспекторы по охране окружающей природной среды обнаружили нарушителя, незаконно продававшего 400 растений черемши (лука медвежьего). Это редкое растение, занесенное в Красную книгу

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Волынской области, передает RegioNews.

За это нарушителя оштрафовали и обязали выплатить 24 800 гривен компенсации за ущерб природе. Поскольку он отказался платить добровольно, прокуратура подала иск в суд.

Суд поддержал требования — средства будут взысканы через суд в пользу городского совета Ковеля.

Напомним, правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. У злоумышленников изъяли более 120 кг "солнечного камня".