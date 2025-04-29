На Волыни мужчину оштрафовали на почти 25 тыс. грн за продажу черемши
На Волыни инспекторы по охране окружающей природной среды обнаружили нарушителя, незаконно продававшего 400 растений черемши (лука медвежьего). Это редкое растение, занесенное в Красную книгу
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Волынской области, передает RegioNews.
За это нарушителя оштрафовали и обязали выплатить 24 800 гривен компенсации за ущерб природе. Поскольку он отказался платить добровольно, прокуратура подала иск в суд.
Суд поддержал требования — средства будут взысканы через суд в пользу городского совета Ковеля.
Напомним, правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. У злоумышленников изъяли более 120 кг "солнечного камня".
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