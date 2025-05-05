В Луцке заработал штаб поддержки семей пленных

фото: из открытых источников

С 1 мая в Украине заработали региональные представительства штаба по военнопленным

Об этом сообщили в Координационном штабе, передает RegioNews.

Отмечается, что основная цель таких штабов – сделать доступ к важной помощи более близким для семей, переживающих потерю связи с близкими из-за войны.

В частности, на Волыни представительство будет работать в Луцке по адресу ул. Винниченко, 21, каб. 10. График работы будет сообщен дополнительно.

Обращаться к представительствам могут семьи и близкие военнопленных, гражданских пленных и пропавших без вести. Здесь будут предоставлять:

информационную поддержку,

правовые консультации,

помощь в коммуникации с государственными структурами

Как известно, с 1 мая во всех областях Украины приступили к работе представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Все адреса расположения представительств можно найти по ссылке.

Напомним, в марте российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 24 украинским военнопленным из бригады "Азов". Их приговорили к длительным срокам заключения – от 13 до 23 лет.