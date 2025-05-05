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05 мая 2025, 07:54

В Луцке суд оштрафовал мать за насилие над дочерью

05 мая 2025, 07:54
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Луцке суд признал виновной местную жительницу в совершении домашнего насилия в отношении собственной малолетней дочери

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на приговор, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером 15 марта.

Женщина распивала спиртные напитки в присутствии дочери. Впоследствии она стала оскорблять ребенка нецензурной бранью, запугивала его и ударила несколько раз домашним тапочком по спине, рукам и лицу.

По факту совершения психологического и физического насилия, а также неисполнения родительских обязанностей женщину привлекли к административной ответственности.

На судебном заседании она полностью признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 850 гривен и обязал уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь. Она сама сообщила правоохранителям о смерти ребенка.

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