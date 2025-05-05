В Луцке суд оштрафовал мать за насилие над дочерью
В Луцке суд признал виновной местную жительницу в совершении домашнего насилия в отношении собственной малолетней дочери
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на приговор, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером 15 марта.
Женщина распивала спиртные напитки в присутствии дочери. Впоследствии она стала оскорблять ребенка нецензурной бранью, запугивала его и ударила несколько раз домашним тапочком по спине, рукам и лицу.
По факту совершения психологического и физического насилия, а также неисполнения родительских обязанностей женщину привлекли к административной ответственности.
На судебном заседании она полностью признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 850 гривен и обязал уплатить 605 гривен судебного сбора.
Напомним, в Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь. Она сама сообщила правоохранителям о смерти ребенка.