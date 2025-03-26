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26 марта 2025, 14:32

В России объявили приговоры 24 военнопленным из бригады "Азов"

26 марта 2025, 14:32
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фото: Telegram/Ґраты
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Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 24 украинским военнопленным из бригады "Азов". Их приговорили к длительным срокам заключения – от 13 до 23 лет

Об этом сообщили "Ґраты" со ссылкой на прессслужбу Южного окружного военного суда, передает RegioNews.

Азовцев обвинили в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя РФ, а также организации деятельности террористической организации или участии в ней.

Обвинение базируется на том, что 2 августа 2022 г. решением Верховного Суда Российской Федерации "Азов" признан террористической организацией.

На оглашении приговора военных держали в кандалах.

Так, 13 лет исправительной колонии всеобщего режима получили Елена Бондарчук, Лилия Паврианидис, Елена Аврамова, Ирина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текин, Нина Бондаренко.

14 лет исправительной колонии общего режима назначили Лилию Руденко и Натальи Гольфинер. Женщины судили заочно. 13 сентября 2024 года всех девятерых уволили во время обмена военнопленными. Восемь женщин работали поваршками в "Азове", а одна была руководительницей продовольственного состава "Азова" до января 2022 года.

14 мужчин приговорили к разным срокам в исправительной колонии строгого режима. Олег Жарков получил 13 лет лишения свободы. Олег Междугородский – 17 лет. Анатолий Грицик – 19 лет. Артем Гребешков и Александр Ирха приговорены к 20 годам.

По 22 года лишения свободы получили Олег Тишкул, Александр Мухин, Ярослав Ждамаров, Александр Мероченец, Никита Тимонин, Артур Греческий. Еще трое — Алексей Смыков, Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский приговорены к 23 годам исправительной колонии строгого режима. Касаткина обменяли 22 сентября 2022, а Лабинского 6 мая 2023, поэтому мужчин судили заочно.

Один из обвиняемых бойцов – 55-летний Александр Ищенко – погиб в российском СИЗО. Суд закрыл дело против него. О его смерти стало известно на заседании в июле 2024 года. В течение судебного процесса он неоднократно жаловался на плохое самочувствие, его адвокат потребовал оказать ему медицинскую помощь. В российских документах, передавших вместе с телом погибшего, указано, что "причина смерти не установлена".

Во время суда военнопленные заявляли о пытках после задержания и избиения во время конвоирования.

Напомним, Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина. Ян Петровский (также известный как Воислав Торден) причастен к убийству 22 украинских военных и тяжелого ранения еще четырех воинов ВСУ осенью 2014 года в Луганской области.

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