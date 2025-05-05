У Луцьку запрацював штаб підтримки родин полонених
З 1 травня в Україні запрацювали регіональні представництва штабу з питань військовополонених
Про це повідомили в Координаційному штабі, передає RegioNews.
Зазначається, що основна мета таких штабів – зробити доступ до важливої допомоги ближчим для родин, які переживають втрату зв'язку з близькими через війну.
Зокрема, на Волині представництво працюватиме в Луцьку за адресою: вул. Винниченка, 21, каб. 10. Графік роботи буде повідомлено додатково.
Звертатися до представництв можуть родини та близькі військовополонених, цивільних полонених і зниклих безвісти. Тут надаватимуть:
- інформаційну підтримку,
- правові консультації,
- допомогу в комунікації з державними структурами.
Як відомо, з 1 травня в усіх областях України розпочали роботу представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Усі адреси розташування представництв можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, в березні російський суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 24 українським військовополоненим із бригади "Азов". Їх засудили до тривалих термінів ув'язнення – від 13 до 23 років.