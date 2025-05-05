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05 травня 2025, 11:57

У Луцьку запрацював штаб підтримки родин полонених

05 травня 2025, 11:57
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фото: з відкритих джерел
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З 1 травня в Україні запрацювали регіональні представництва штабу з питань військовополонених

Про це повідомили в Координаційному штабі, передає RegioNews.

Зазначається, що основна мета таких штабів – зробити доступ до важливої допомоги ближчим для родин, які переживають втрату зв'язку з близькими через війну.

Зокрема, на Волині представництво працюватиме в Луцьку за адресою: вул. Винниченка, 21, каб. 10. Графік роботи буде повідомлено додатково.

Звертатися до представництв можуть родини та близькі військовополонених, цивільних полонених і зниклих безвісти. Тут надаватимуть:

  • інформаційну підтримку,
  • правові консультації,
  • допомогу в комунікації з державними структурами.

Як відомо, з 1 травня в усіх областях України розпочали роботу представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Усі адреси розташування представництв можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в березні російський суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 24 українським військовополоненим із бригади "Азов". Їх засудили до тривалих термінів ув'язнення – від 13 до 23 років.

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