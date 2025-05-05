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05 травня 2025, 07:54

У Луцьку суд оштрафував матір за насильство над донькою

05 травня 2025, 07:54
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Луцьку суд визнав винною місцеву мешканку у вчиненні домашнього насильства щодо власної малолітньої доньки

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері 15 березня.

Жінка розпивала спиртні напої у присутності доньки. Згодом вона почала ображати дитину нецензурною лайкою, залякувала її та вдарила кілька разів домашнім капцем по спині, руках та обличчю.

За фактом вчинення психологічного і фізичного насильства, а також невиконання батьківських обов'язків, жінку притягнули до адміністративної відповідальності.

На судовому засіданні вона повністю визнала свою вину. Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень та зобов'язав сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, на Одещині жінка задушила 9-місячну донечку. Вона сама повідомила правоохоронцям про смерть дитини.

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