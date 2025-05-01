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На Волыни будут судить афериста, который выманивал деньги у пенсионеров. Он врал им о якобы операциях их родственников

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина с сообщником, которого еще не обнаружили, реализовали схему мошенничества. Они звонили людям (преимущественно преклонных лет) и говорили, что кто-то из их родственников попал в ДТП и нуждается в срочной дорогостоящей операции. Потерпевших уговаривают передать деньги через "посредника".

18 марта аферист обманул в Луцке двух человек. Среди них - 93-летний житель Луцка, отдавший аферисту 2 100 гривен и 400 долларов для якобы лечения внучки. Другой 85-летней женщине сказали, что лечение нужно ее дочери: она отдала аферистам 55 тысяч гривен.

Также аферист еще и грабил потерпевших. Он похитил два золотых кольца и серьги стоимостью почти 10 тысяч гривен. Правоохранители задержали его, сейчас он находится под стражей.

Напомним, подобная ситуация произошла в Ровно. 76-летней женщине сообщили, что ее сын якобы попал в ДТП и нуждается в дорогостоящем лечении. Затем она передала незнакомой женщине более 120 тысяч долларов.