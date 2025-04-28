Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине женщина обратилась в милицию. Оказалось, что в интернете она стала жертвой злоумышленников: мошенники украли у нее более 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

32-летняя жительница города Самар стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров ей предложили работу у известного магазина: нужно было выкупать товары с сайта для получения вознаграждения. Поначалу женщина действительно получала небольшую выплату.

Однако впоследствии она перечислила злоумышленникам 100 тысяч гривен для якобы "увеличения дохода". После этого доступ к "заработанным" средствам ей заблокировали. Женщина обратилась к правоохранителям.

В полиции призывают граждан соблюдать осторожность. Правоохранители советуют не доверять обещаниям легкого заработка, а также ни в коем случае не отправлять средства и не раскрывать личные данные неизвестным лицам.

Напомним, ранее в Житомирской области 67-летнюю женщину обманули мошенники. Женщина перешла на сторонний интернет-ресурс по отправленной ссылке и ввела там данные своей банковской карты. Она надеялась получить материал помощи от ООН, но в результате аферисты украли с ее карточки почти 35 тысяч гривен.