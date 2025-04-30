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Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Жительница Ахтырского района стала жертвой аферистов. В нее позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Аферист сообщил ей о якобы попытке неправомерного снятия денег с банковской карты. Женщина доверилась злоумышленникам и назвала им код со смс-сообщения, а они украли с карты около 15 тысяч гривен.

"Полиция Сумщины советует: прежде чем выполнить условия незнакомого лица по телефону, убедитесь, что это действительно работник банка. Для этого позвоните по телефону на официальный номер финансового учреждения и проверьте действительность проведенной операции. К тому же настоящие представители банков никогда не спрашивают у клиентов конфиденциальную информацию по их счетам", - напоминают правоохранители.

Напомним, ранее на Днепропетровщине женщина стала жертвой аферистов. Она согласилась на работу, где ей нужно было выкупать товар с сайта для получения вознаграждения. Однако когда она вложила в это 100 тысяч гривен, аферисты заблокировали ее.