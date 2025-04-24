В Одесской области столкнулись грузовики: один из водителей сгорел заживо

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Смертельное ДТП произошло 22 апреля в пределах села Маяки Одесского района. Один водитель погиб, второго - госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 16:00 на трассе сообщением Одесса – Рени у грузовика DAF сломалось колесо: 51-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого фура столкнулась с грузовиком Renault. За рулем второго автомобиля находился 58-летний мужчина.

В результате удара обе фуры взлетели в кювет.

"Грузовик "DAF" вспыхнул, к сожалению, его шофер погиб. Водителя второго грузовика с многочисленными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Львовщине столкнулись легковушка Kia Sportage и грузовик MAN. В ДТП погибли три человека.