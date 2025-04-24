На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста
ДТП произошло 22 апреля в 21:30 в селе Белогородка в Бучанском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 25-летний водитель Nissan сбил велосипедиста, внезапно выехавшего на дорогу, двигаясь в попутном направлении.
К сожалению, от полученных травм 21-летний велосипедист погиб до приезда медиков.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, утром 23 апреля на Черниговщине легковушка врезалась в дерево. Пострадала водительница и двое маленьких детей.
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