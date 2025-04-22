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22 апреля 2025, 03:37

На Волыни на железнодорожном переезде произошло ДТП: авто разбито вдребезги

22 апреля 2025, 03:37
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фото: ГСЧС
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ДТП произошло в полдень 20 апреля на железнодорожном переезде в селе Дубрыничи Ужгородского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Легковушка Audi A8, за рулем которого находилась 27-летняя девушка, не справилась с управлением и выехала на железнодорожный путь, где автомобиль сбил пассажирский поезд сообщением "Киев – Ужгород".

На момент аварии в авто находились три человека. Один из пассажиров, 23-летний парень, получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

После завершения аварийно-спасательных работ, бойцы ГСЧС отбуксировали авто со железнодорожных путей, что позволило возобновить движение поезда.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.

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