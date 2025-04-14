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14 апреля 2025, 19:50

Постоянно угрожает и бьет: на Волыни под стражу отправили мужчину, который запугивает бывшую жену

14 апреля 2025, 19:50
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На Волыни под стражу взяли мужчину, обвиняемого в домашнем насилии. При этом он уже был ранее судим за аналогичное преступление

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Взяли под стражу 66-летнего жителя Волыни, которого обвиняют в домашнем насилии. Он уже совершал домашнее насилие раньше и был за это судим, однако не прекратил свои действия в отношении бывшей жены.

Мужчина и его бывшая супруга проживают в одной квартире. Когда он пьян, то постоянно его запугивает, оскорбляет, угрожает и бьет. При этом он систематически уклоняется от явки в суд, к нему уже трижды применяли принудительный привод. Поэтому было решено заключить его под стражу на 40 дней без определения размера залога.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали мужчину, который устроил стрельбу по своим родственникам. Известно, что он долгое время совершал физическое и психологическое насилие в отношении родной сестры и 11-летнего племянника. Затем в один день он принялся стрелять в сторону комнаты, где сидели его родные. Когда прибыла полиция – он стрелял и в правоохранителей. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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