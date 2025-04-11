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Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Следователи сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть женщины, жителю Буковины. Женщина с травмами была госпитализирована в больницу, однако, к сожалению, в ночь с 5 на 6 апреля она скончалась.

Причиной смерти стала закрытая внутричерепная травма, которую она получила из-за избиений.

Впоследствии в полиции сообщили, что подозреваемому избрали меру пресечения. Его арестовали без права на залог. Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 27-летняя женщина попала к врачам с травмами, ей диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки. Также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног. Подозреваемый – 18-летний парень, с которым она встречалась.