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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, совершавшему домашнее насилие. Теперь он рискует оказаться в тюрьме

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

О подозрении сообщили 55-летнему жителю Соломенского района. Известно, что он систематически унижал жену, угрожал ей расправой и применял физическую силу.

Правоохранители по факту совершения злоумышленником домашнего насилия возбудили уголовное производство по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Во время ссор женщина оскорбляла своего мужа нецензурной бранью, а также прибегала к побоям. По данным правоохранителей, она также злоупотребляет алкоголем и наркотиками.