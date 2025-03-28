16:59  28 марта
В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации
19:16  28 марта
В Харьковской области мужчина расстрелял двух братьев
16:09  28 марта
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
UA | RU
UA | RU
28 марта 2025, 19:08

Киевлянин может попасть за решетку из-за угроз жене

28 марта 2025, 19:08
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, совершавшему домашнее насилие. Теперь он рискует оказаться в тюрьме

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

О подозрении сообщили 55-летнему жителю Соломенского района. Известно, что он систематически унижал жену, угрожал ей расправой и применял физическую силу.

Правоохранители по факту совершения злоумышленником домашнего насилия возбудили уголовное производство по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Во время ссор женщина оскорбляла своего мужа нецензурной бранью, а также прибегала к побоям. По данным правоохранителей, она также злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
насилие
В Винницкой области вынесли приговор мужу за насилие в отношении его жены: как наказали
14 марта 2025, 16:12
"Заставлял учиться": в Житомирской области мужчина регулярно насиловал 15-летнюю дочь сожительницы
04 марта 2025, 16:10
В Харькове полицейские задержали мужчину, обижавшего 74-летнюю мать
21 февраля 2025, 16:52
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Киеве полиция открыла три дела из-за инцидента возле Голосеевского ТЦК
28 марта 2025, 20:05
Как руководство одной из воинских частей во Львове воровали государственные деньги: правоохранители разоблачили схему
28 марта 2025, 19:30
На Киевщине мужчина из-за кражи телефона могу оказаться за решеткой
28 марта 2025, 19:23
В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая построила "карьеру" у оккупантов
28 марта 2025, 19:16
В Харьковской области мужчина расстрелял двух братьев
28 марта 2025, 19:16
На Закарпатье мужчина пытался бежать в Румынию и чуть не замерз
28 марта 2025, 18:35
В приложении "Армия+" представили новый курс об истории украинской армии
28 марта 2025, 18:12
В Киеве чиновник банка крала деньги с карт клиентов с оккупированных территорий
28 марта 2025, 17:57
"Ограниченно пригодных" объявят в розыск и оштрафуют, если они не пройдут повторную ВВК
28 марта 2025, 17:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »