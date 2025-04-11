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В Днепропетровской области мужчина получил подозрение. Речь идет об избиении его гражданской жены, умершей в результате жестокого избиения

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском будут судить мужчину, который до смерти убил гражданскую жену. 76-летняя женщина скончалась от полученных травм.

По данным полиции, это произошло в конце июля 2024 года. Тогда между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе конфликта он избил потерпевшую. Правоохранители обнаружили пенсионерку в собственной квартире с многочисленными травмами. Ее госпитализировали, однако, к сожалению, она скончалась в больнице.

Эксперты установили, что причиной смерти было именно избиение. По подозрению задержали гражданского мужа женщины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области мужчина забил женщину до смерти. Это произошло во время застолья, когда они начали ссориться. В состоянии опьянения он нанес ей восемь ударов по голове, туловищу, шее и рукам. Когда женщина упала на пол – он продолжил бить ее ногами. От полученных травм женщина скончалась.