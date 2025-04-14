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14 квітня 2025, 19:50

Постійно погрожує та б'є: на Волині під варту відправили чоловіка, який залякує колишню дружину

14 квітня 2025, 19:50
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На Волині під варту взяли чоловіка, якого обвинувачують в домашньому насильстві. При цьому він уже був раніше судимий за аналогічний злочин

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Взяли під варту 66-річного жителя Волині, якого обвинувачують в домашньому насильстві. Він уже вчиняв домашнє насильство раніше і був за це судимий, проте не припинив свої дії щодо колишньої дружини.

Чоловік і його колишня дружина проживають в одній квартирі. Коли він п'яний, то постійно її залякує, ображає, погрожує та б'є. При цьому він систематично ухиляється від явки до суду, до нього уже тричі застосовували примусовий привід. Тому було вирішено взяти його під варту на 40 днів без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який влаштував стрілянину по своїх родичах. Відомо, що він тривалий час чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника. Потім в один день він почав стріляти в бік кімнати, де сиділи його рідні. Коли прибула поліція - він стріляв і в правоохоронців. Тепер йому погрожує до 12 років тюрми.

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