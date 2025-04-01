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Полицейские оперативно установили злоумышленника, который на Волыни 29 марта ранил егеря и убил его жену

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 43-летний житель Луцка. Мужчину разыскали и задержали.

За совершенное фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, происшествие случилось 29 марта на Гороховщине. Егерю поступило сообщение о незаконной охоте. Выехав на место, он обнаружил нарушителя на мотоцикле. Когда он решил подойти к нему, злоумышленник произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия и ранил егеря. А впоследствии – он выстрелил в сторону жены вышедшего из авто работника лесничества. От полученных травм женщина скончалась в "скорой".