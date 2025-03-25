В Кривом Роге жестоко избили журналиста одного из местных изданий
В понедельник, 24 марта, в городе Кривой Рог напали на журналиста одного из местных изданий. Мужчину госпитализировали в медучреждение с многочисленными травмами
Как передает RegioNews, об этом Суспільному сообщила спикер полиции Криворожского района Ангелина Крадожон.
По ее словам, правоохранители зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений. Обстоятельства выясняются.
Пострадали спецкорреспондент онлайн-медиа "СВОЇ. Кривий Рі". По словам основателя издания Алексея Таймурзина, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью журналиста и недавним расследованием.
Известно, что у журналиста сломан нос, забита сетчатку глаза, ушибы ребер, сотрясение мозга. Муж семь раз терял сознание в карете скорой помощи.
Напомним, в смертельной аварии под Кривым Рогом погибли молодые спортсмены.