Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют избиение человека. Известно, что это произошло на фоне ссоры

Об этом сообщает Нацполиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Будут судить жителя Каменского за нанесение тяжких телесных повреждений 19-летнему парню. Сам инцидент произошел 1 февраля. У подъезда многоквартирного дома между двумя мужчинами произошел конфликт, и это переросло в драку.

"Следователи, под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины. Мужчине".

Напомним, 24 марта в Кривом Роге напали на журналиста одного из местных изданий. Его госпитализировали в медучреждение с многочисленными травмами.