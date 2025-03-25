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25 марта 2025, 04:50

Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила подругу: видео попало в соцсети

25 марта 2025, 04:50
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Во Львове стражи порядка расследуют случай жестокого избиения девушки, которое произошло еще 3 марта в одной из квартир города. Инцидент получил огласку после того, как видео издевательств попало в социальные сети

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам дела, во время мониторинга сети 23 марта полицейские обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетняя девушка наносит многочисленные удары руками и ногами своей знакомой. Правоохранители оперативно установили личности нападавшей и потерпевшей – это 15- и 16-летние жительницы Львова.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Нападавшей грозит штраф, пробационный надзор до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, на днях в городе Трускавец Львовской области четверо подростков поиздевались над 18-летним парнем с инвалидностью. Злоумышленники снимали видео, которое впоследствии выложили в соцсети. Нападавшими были три девушки и один парень в возрасте от 11 до 14 лет.

14-летней девушке уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

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