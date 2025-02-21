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Двум киевлянам объявили подозрение за продажу автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи ВСУ

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей как помощь для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей.

Вместо того, чтобы передать машины военным, участники схемы их продавали. 42-летняя женщина организовывала ввоз, растаможку и устанавливала цену, а ее сообщник искал покупателей, показывал авто и получал деньги.

В ходе расследования у фигурантов купили два авто – микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, которые были ввезены в качестве благотворительной помощи для ВСУ. За них заплатили около 17 тысяч долларов.

Продавца машин задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных от имени подконтрольной злоумышленникам благотворительной организации.

Руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Двум участникам схемы – мужчине и женщине – объявили подозрения. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности их сообщников.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги через благотворительные сборы на ВСУ.