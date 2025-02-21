19:25  20 февраля
В Киеве мужчина пытался проехать по Днепру: автомобиль провалился под лед
15:09  20 февраля
Фейсбук блокирует страницы районных ТЦК и их отделов
13:14  20 февраля
Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2025, 05:53

В Киеве разоблачили "благотворителей", которые продавали авто, предназначенные для ВСУ

21 февраля 2025, 05:53
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Двум киевлянам объявили подозрение за продажу автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи ВСУ

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей как помощь для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей.

Вместо того, чтобы передать машины военным, участники схемы их продавали. 42-летняя женщина организовывала ввоз, растаможку и устанавливала цену, а ее сообщник искал покупателей, показывал авто и получал деньги.

В ходе расследования у фигурантов купили два авто – микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, которые были ввезены в качестве благотворительной помощи для ВСУ. За них заплатили около 17 тысяч долларов.

Продавца машин задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных от имени подконтрольной злоумышленникам благотворительной организации.

Руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Двум участникам схемы – мужчине и женщине – объявили подозрения. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности их сообщников.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги через благотворительные сборы на ВСУ.

Киев задержание продажа авто ВСУ гуманитарная помощь
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2"
21 февраля 2025, 07:01
С оккупированного левобережья Херсонщины вернули семерых детей
21 февраля 2025, 06:56
В Киевской и Волынской областях задержали четырех российских агентов, которые занимались поджогами
21 февраля 2025, 06:39
Закупил бойцам опасные для здоровья продукты: в Кировоградской области будут судить заместителя командира в/ч
21 февраля 2025, 06:18
Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
21 февраля 2025, 06:07
На Закарпатье руководство санатория разоблачили на добыче минеральной воды на 644 млн гривен
21 февраля 2025, 05:40
Есть ли на самом деле план у Трампа и Ко
21 февраля 2025, 05:25
В Киевской области осудили правоохранителя, который пьяным совершил смертельное ДТП
21 февраля 2025, 05:02
В 100 метрах от границы: на Закарпатье задержали переправителя, который пытался сбежать от суда
21 февраля 2025, 04:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »