В Харькове мужчина за 20 тысяч долларов "продавал" должность следователя ГБР

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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали жителя Харькова, который взятку предлагал «помочь» с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате ДБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДБР.

Безработный житель Харькова через знакомых нашел гражданина, стремившегося получить должность в Бюро. Он уверял, что имеет необходимые связи, благодаря которым он может "решить вопрос" о трудоустройстве. Кроме того, он обещал, что на период договоренностей клиент получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации.

Свои услуги злоумышленник оценил в 20 тысяч долларов. Правоохранители задержали его при передаче средств.

Согласно ч. 4 ст. 368 УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Харьковской области отправили за решетку убийцу, который жестоко расправился с двумя товарищами.