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21 февраля 2025, 01:43

В Черкасской области 22-летняя аферистка выманила деньги у военного

21 февраля 2025, 01:43
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Иллюстративное фото
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Правоохранители разоблачили обманувшую военного аферистку. Она опубликовала фейковое объявление о продаже авто, а когда защитник перечислил ей аванс – девушка просто потратила деньги на себя.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 22-летняя девушка разместила объявление о продаже чужого автомобиля Jeep Grand Cherokee 2/7 CRD за 3800 долларов США. 28-летний военный ВСУ связался с девушкой с намерением купить автомобиль.

После этого аферистка вместе с другим лицом побуждали военного перечислить им аванс в размере 20 тысяч гривен. После того, как средства пришли, мошенница просто использовала их по собственному усмотрению.

"Приговором суда девушка признана виновной в совершении указанного уголовного правонарушения и назначена наказание в виде 3 лет лишения свободы. С учетом искреннего раскаяния обвиняемой, она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", - сообщили прокуроры.

Напомним, что недавно 61-летняя жительница Николаевщины стала жертвой аферистов . В соцсетях она увидела объявление о предоставлении финансовой помощи. Женщина поверила в это, скачала фейковое приложение и ввела туда свои банковские данные. Впоследствии вместо получения помощи она потеряла более 80 тысяч гривен.

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