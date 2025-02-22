В Киеве нетрезвый водитель врезался в автобус: пострадала женщина
Полицейские задержали нетрезвого водителя Hyundai, который врезался в маршрутный автобус и травмировал пассажирку
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что происшествие произошло в пятницу, 21 февраля, на улице Кубанской Украины в Деснянском районе.
30-летний нетрезый водитель (1,39 промилле) легковушки, не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который стоял пустым на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai. Ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение.
Виновника происшествия следователи задержали. Ему светит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Напомним, в Ровно пьяный водитель протаранил шесть автомобилей и скрылся с места аварии.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области осудили правоохранителя , который пьяным совершил смертельное ДТП.