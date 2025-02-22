В Киеве нетрезвый водитель врезался в автобус: пострадала женщина

фото: Национальная полиция

Полицейские задержали нетрезвого водителя Hyundai, который врезался в маршрутный автобус и травмировал пассажирку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что происшествие произошло в пятницу, 21 февраля, на улице Кубанской Украины в Деснянском районе.

30-летний нетрезый водитель (1,39 промилле) легковушки, не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который стоял пустым на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai. Ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение.

Виновника происшествия следователи задержали. Ему светит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Ровно пьяный водитель протаранил шесть автомобилей и скрылся с места аварии.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области осудили правоохранителя , который пьяным совершил смертельное ДТП.