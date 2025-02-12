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Во время ссоры женщина ссорилась с сыном и угрожала ему. В материалах дела идет речь о домашнем насилии

Об этом сообщается в постановлении суда, передает RegioNews.

На Волыни суд привлек к ответственности женщину, которая оскорбляла сына. В материалах дела уточняют, что оно совершило домашнее насилие. Подчеркивается, что женщина угрожала сжечь дом.

На судебное заседание женщина не пришла. Поэтому дело рассматривалось без нее. Ее признали виновной и оштрафовали на 340 гривен (без учета судебного сбора).

Напомним, ранее на Закарпатье приговорили к пожизненному заключению убившего своего маленького сына мужчину. Известно, что мужчина нанес своему сыну многочисленные ножевые ранения. Ребенку тогда было всего 1 год и 10 месяцев.