На Волыни наказали женщину, которая угрожала сыну сжечь дом
Во время ссоры женщина ссорилась с сыном и угрожала ему. В материалах дела идет речь о домашнем насилии
Об этом сообщается в постановлении суда, передает RegioNews.
На Волыни суд привлек к ответственности женщину, которая оскорбляла сына. В материалах дела уточняют, что оно совершило домашнее насилие. Подчеркивается, что женщина угрожала сжечь дом.
На судебное заседание женщина не пришла. Поэтому дело рассматривалось без нее. Ее признали виновной и оштрафовали на 340 гривен (без учета судебного сбора).
Напомним, ранее на Закарпатье приговорили к пожизненному заключению убившего своего маленького сына мужчину. Известно, что мужчина нанес своему сыну многочисленные ножевые ранения. Ребенку тогда было всего 1 год и 10 месяцев.
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