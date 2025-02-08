Иллюстративное фото

В суде решили отправить обвиняемого под стражу. Речь идет о мужчине, который на вокзале жестоко избил знакомого

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском городском суде состоялся суд по избранию меры пресечения мужчине, который до смерти забил знакомого. Ему уже объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

"Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что инцидент произошел 6 февраля на одной из вокзальных станций. Там двое мужчин, в возрасте 61 и 65 лет поссорились. Тогда 65-летний мужчина ударил знакомого в голову, а также ногами и руками по всему телу. Потерпевший скончался на месте. Для того чтобы попытаться скрыть преступление – мужчина перенес тело знакомого на колию.