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08 февраля 2025, 17:40

В Ровно отправили под стражу мужчину, который до смерти побил знакомого

08 февраля 2025, 17:40
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Иллюстративное фото
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В суде решили отправить обвиняемого под стражу. Речь идет о мужчине, который на вокзале жестоко избил знакомого

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском городском суде состоялся суд по избранию меры пресечения мужчине, который до смерти забил знакомого. Ему уже объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

"Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что инцидент произошел 6 февраля на одной из вокзальных станций. Там двое мужчин, в возрасте 61 и 65 лет поссорились. Тогда 65-летний мужчина ударил знакомого в голову, а также ногами и руками по всему телу. Потерпевший скончался на месте. Для того чтобы попытаться скрыть преступление – мужчина перенес тело знакомого на колию.

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