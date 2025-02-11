На Закарпатье мужчина, убивший своего маленького сына, получил пожизненное

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Ужасное событие произошло летом 2022 года в одном из сел района. 30-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своему сыну, которому в тот момент был 1 год и 10 месяцев. На момент совершения преступления другие члены семьи находились во дворе дома. Они заметили, что мужчина внезапно выбежал из дома, вошли внутрь и обнаружили там ребенка с многочисленными ранениями. Родные вызвали "скорую", однако врачам спасти мальчика не удалось.

Правоохранители задержали злоумышленника по "горячим следам" – он скрывался в лесу.

Сейчас суд назначил мужчине наказание – пожизненное заключение.

Напомним, в Полтавской области многодетная мать убила новорожденного сына. Женщине объявили подозрение.