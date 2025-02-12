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12 февраля 2025, 01:04

Пьяный водитель взлетел в кювет: на Волыни мужчину осудили за смертельное ДТП

12 февраля 2025, 01:04
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Фото: прокуратура
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Суд вынес приговор водителю, допустившему смертельную аварию. Известно, что в результате ДТП погиб 49-летний мужчина

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сама авария произошла весной 2024 года. Тогда пьяный водитель Volkswagen Passat на автодороге вблизи поселка Гремячее Луцкого района не справился с управлением. Поэтому он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где машина столкнулась с бетонным сооружением. В результате ДТП трое пассажиров получили травмы. При этом 49-летний мужчина погиб.

"Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Винницкой области водитель Volkswagen сбил насмерть пешехода. Известно, что 36-летний мужчина шел по краю дороги, когда на него наехал автомобиль. От полученных травм погиб на месте.

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