Фото: прокуратура

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сама авария произошла весной 2024 года. Тогда пьяный водитель Volkswagen Passat на автодороге вблизи поселка Гремячее Луцкого района не справился с управлением. Поэтому он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где машина столкнулась с бетонным сооружением. В результате ДТП трое пассажиров получили травмы. При этом 49-летний мужчина погиб.

"Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Винницкой области водитель Volkswagen сбил насмерть пешехода. Известно, что 36-летний мужчина шел по краю дороги, когда на него наехал автомобиль. От полученных травм погиб на месте.