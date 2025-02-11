Фото: Нацполиция

Во Львове в один и тот же день водители сбили пешеходов. С травмами были госпитализированы две женщины – 61 и 37 лет.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области, передает RegioNews.

10 февраля, около 7:00, на улице Пластовой во Львове 36-летний водитель автомобиля Kia Rio наехал на 61-летнюю женщину. В результате аварии потерпевшая была госпитализирована. Водитель уехал с места инцидента. Известно, что полицейские уже нашли виновника.

Также в тот же день около 17.20 на улице Франко произошла еще одна авария. Там 63-летний водитель Porsche Cayenne сбил 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

"По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Винницкой области. Там водитель Volkswagen наехал на 36-летнего мужчину , который шел по краю дороги. К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб на месте.

Также сообщалось, что в Ровно автомобиль Ford Escape сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП ее госпитализировали с переломом голени.