06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 16:25

Во Львове водитель сбил женщину, а сам скрылся с места ДТП

11 февраля 2025, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове в один и тот же день водители сбили пешеходов. С травмами были госпитализированы две женщины – 61 и 37 лет.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области, передает RegioNews.

10 февраля, около 7:00, на улице Пластовой во Львове 36-летний водитель автомобиля Kia Rio наехал на 61-летнюю женщину. В результате аварии потерпевшая была госпитализирована. Водитель уехал с места инцидента. Известно, что полицейские уже нашли виновника.

Также в тот же день около 17.20 на улице Франко произошла еще одна авария. Там 63-летний водитель Porsche Cayenne сбил 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

"По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Винницкой области. Там водитель Volkswagen наехал на 36-летнего мужчину , который шел по краю дороги. К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб на месте.

Также сообщалось, что в Ровно автомобиль Ford Escape сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП ее госпитализировали с переломом голени.

ДТП Львов
В Чернигове пьяный водитель влетел в столп
11 февраля 2025, 14:35
В Киеве пьяный водитель выехал на тротуар и травмировал прохожую
11 февраля 2025, 11:56
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Киевской области: пострадал ребенок
11 февраля 2025, 11:16
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
За 10 минут 7 ударов КАБами: правоохранители показали последствия атаки на Золочев
11 февраля 2025, 16:50
Отказался взять повестку: жителя Львовщины приговорили к заключению из-за уклонения от мобилизации
11 февраля 2025, 16:50
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России
11 февраля 2025, 16:15
Обещали интим: столичные правоохранители разоблачили заключенных, которые выманивали деньги мужчин
11 февраля 2025, 15:50
Россияне сбросили ФАБы на Константиновку: ранены 3 гражданских
11 февраля 2025, 15:45
"Боевых командиров точно не стоит сажать": генерал Марченко прокомментировал дела против собратьев
11 февраля 2025, 15:24
Парк "птичек" ВСУ пополнили боевые дроны "BATON"
11 февраля 2025, 15:15
Собирала средств для оккупантов в Бахмуте: осудили крымскую спортсменку, которая перешла на сторону РФ
11 февраля 2025, 15:15
На Буковине появился новый горный туристический маршрут
11 февраля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »