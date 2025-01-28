На Буковине обнаружили подпольную табачную фабрику, на которой производили 50 тысяч пачек сигарет в сутки

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Правоохранители разоблачили масштабную незаконную деятельность по производству сигарет в Черновицкой области. На фабрике работали как граждане Украины, так и иностранцы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Милиционеры выяснили, что подпольное предприятие находилось на территории Черновицкого района. Нежилое помещение оборудовали промышленной производственной линией и наладили производство сигарет.

"Завод" работал в закрытом режиме. В сутки он выпускал более 50 000 пачек сигарет.

Злоумышленники сбывали готовую табачную продукцию под брендами украинских и европейских производителей по всей территории Украины через розничную торговую сеть, телеграмм-каналы, отправляли изделия через почтовых операторов.

В настоящее время проводится комплекс мер по уведомлению причастных лиц о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, в конце прошлого года в Волынской области разоблачили подпольное производство агрохимикатов на миллионы гривен.

Как сообщалось, в Харьковские области правоохранители изъяли почти 3 тысячи литров поддельного алкоголя. Контрафактная продукция была реализована под марками мировых брендов.