На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу

фото: ГПСУ

На Волыни ликвидировали канал незаконной переправки мужчин в Польшу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

К организации этой схемы причастны двое местных жителей – работники "Укрзализныци" 34 и 30 лет. Они перевозили мужчин в конструктивных особенностях локомотива.

Делков задержали с поличным в железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" при попытке переправки клиента в польский Дорогусок. Цена такого опасного путешествия составила 8000 долларов.

Фигурантам объявили подозрение. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудница Департамента Полтавской ОВА помогала мужчинам "списаться" с учета и уехать за границу. За свои услуги злоумышленница просила 10 тысяч долларов.