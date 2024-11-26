фото: dpsu.gov.ua

Пограничники обнаружили в багажнике пассажирского автобуса двух мужчин. Таким образом они пытались незаконно уехать из страны.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает RegioNews.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Ягодин". Автобус ехал в Польшу. Мужчин разместили в специально оборудованном тайнике.

Нарушителями оказались 23-летний харьковчанин и 38-летний житель Тернополя, у которых не было законных оснований для выезда из Украины.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении мужчин составили административные протоколы. А водителям автобуса, предложившим мужчинам такую поездку, грозит уголовная ответственность за незаконную переправку людей через государственную границу.

Напомним, ранее в Закарпатье спасли мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, но застряли в ледяной Тисе.