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26 ноября 2024, 18:08

На границе в багажнике автобуса нашли двух мужчин

26 ноября 2024, 18:08
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фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники обнаружили в багажнике пассажирского автобуса двух мужчин. Таким образом они пытались незаконно уехать из страны.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает RegioNews.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Ягодин". Автобус ехал в Польшу. Мужчин разместили в специально оборудованном тайнике.

Нарушителями оказались 23-летний харьковчанин и 38-летний житель Тернополя, у которых не было законных оснований для выезда из Украины.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении мужчин составили административные протоколы. А водителям автобуса, предложившим мужчинам такую поездку, грозит уголовная ответственность за незаконную переправку людей через государственную границу.

Напомним, ранее в Закарпатье спасли мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, но застряли в ледяной Тисе.

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