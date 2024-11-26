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26 ноября 2024, 05:49

Под прицепом грузовика в Молдову: в Одесской области разоблачили схему переправки мужчин за границу

26 ноября 2024, 05:49
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фото: полиция
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В Одесской области задержали дальнобойщика, который за 5000 долларов переправлял военнообязанных за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За свои услуги делец из Болградского района требовал 5000 долларов, получив 2000 авансов. Водитель грузовика разместил "клиента" в тайнике под прицепом грузовика и отправился в пункт пропуска "Табаки-Мирное", где его и задержали. Остальную сумму фигурант должен был получить после пересечения границы.

У водителя изъяли грузовик, деньги, телефон и другие доказательства. Ему сообщили о подозрении.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 242 240 гривен. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что у 39-летнего задержанного уже четыре судимости за кражи и незаконное обращение с оружием, из-за чего провел в тюрьме три года.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.

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