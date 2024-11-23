фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница Audi не справилась с управлением на заснеженной дороге и на закругленном участке выехала на встречную полосу, где врезалась в рейсовый автобус Mercedes сообщением "Хуст-Львов".

В результате столкновения 22-летняя водительница легковушки скончалась на месте. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

Оба транспортных средства поместили на спецплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, ночью 20 ноября на Киевщине Volkswagen врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.