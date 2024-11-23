На Закарпатье столкнулись рейсовый автобус и Audi: погибла 22-летняя девушка
ДТП произошло утром 22 ноября в селе Березово Хустского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водительница Audi не справилась с управлением на заснеженной дороге и на закругленном участке выехала на встречную полосу, где врезалась в рейсовый автобус Mercedes сообщением "Хуст-Львов".
В результате столкновения 22-летняя водительница легковушки скончалась на месте. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.
Оба транспортных средства поместили на спецплощадку.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, ночью 20 ноября на Киевщине Volkswagen врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.
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