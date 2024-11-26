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26 ноября 2024, 00:54

Пытались сбежать в Венгрию: на Закарпатье спасли мужчин, застрявших в ледяной Тисе

26 ноября 2024, 00:54
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фото: ГПСУ
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Трое мужчин пытались незаконно попасть в Венгрию. Их спасли пограничники вечером 24 ноября в Закарпатье.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчины воспользовались услугами дельцов, пообещавших помочь пересечь границу по суше, но после оплаты "услуги" им сообщили, что все же придется лезть в воду.

"Переправители, традиционно пренебрегая жизнью своих клиентов, с наступлением темноты направили их в Тису, наврав, что воды там по колено, сама река не широка, а потому они с легкостью перейдут ее и даже не успеют замерзнуть. Никаких плавсредств или спасательных жилетов мужчинам не предлагали. Разувшись и слегка подкатив штаны, "водолазы" отправились в неизвестный для них водоем. Уже через несколько минут всех трех смыло мощное течение и понесло в неизвестном направлении. Мужчин спасло лишь то, что в воде находилось смытое дерево, за которое они смогли ухватиться и выбраться на отмели посреди реки. Далее они позвонили по телефону спасателям и сообщили, что нуждаются в помощи", – рассказали пограничники.

Мужчин, двух закарпатцев и волынянина, обнаружили пограничники с помощью беспилотника. Их спасли и вытащили на берег.

Всех троих доставили в пограничное подразделение, где их напоили горячим чаем и предоставили возможность согреться, высушить одежду и обувь.

За попытку нарушения госграницы в отношении мужчин составили админпротоколы.

В ГПСУ отметили, что уровень воды в реке Тиса, которой пролегает граница с Венгрией и Румынией, значительно поднялся. Температура воды очень низкая, что вызывает судороги в мышцах тех, кто пытается погрузиться в реку. При таких условиях тело человека становится неуправляемым, что может привести к смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.

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