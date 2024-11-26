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26 листопада 2024, 18:08

На кордоні у багажнику автобуса знайшли двох чоловіків

26 листопада 2024, 18:08
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фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники виявили в багажнику пасажирського автобуса двох чоловіків. Таким чином вони намагалися незаконно виїхати з країни

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, передає RegioNews.

Інцидент стався у пункті пропуску "Ягодин". Автобус їхав до Польщі. Чолвоіків розмістили у спеціально обладнаній схованці.

Порушниками виявилися 23-річний харків’янин та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України.

За спробу незаконного перетину державного кордону України щодо чоловіків склали адміністративні протоколи. А водіям автобуса, які запропонували чоловікам таку поїздку, загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення людей через державний кордон.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті врятували чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, але застрягли в крижаній Тисі.

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