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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 20-летний водитель грузового буса Mercedes-Benz не справился с управлением и слетел с моста в кювет.

Недалеко патрулировал экипаж патрульных, которые и вызвали спасателей. Работники ГСЧС деблокировали водителя и вытащили из кювета бус.

Пострадавшего с политравмой госпитализировали в больницу.

Напомним, 18 ноября на Черниговщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погиб 17-летний парень.