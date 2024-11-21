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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Fiat Toledo не остановился на запрещающем сигнале светофора и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьницу госпитализировали в больницу – у нее перелом тазовой кости.

После наезда на подростка водитель пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения авто и задержали его в нескольких кварталах от места происшествия.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,33 промилле.

Задержанному объявили подозрение. Суд взял 33-летнего мужчину под стражу без права внесения залога. Ему грозит дл 3 лет тюрьмы.

Напомним, утром 19 ноября в Киеве водитель внедорожника насмерть сбил женщину. Происшествие случилось в Подольском районе города.