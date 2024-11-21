05:05  21 ноября
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
03:30  21 ноября
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
07:40  21 ноября
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2024, 15:48

В Киеве пьяный водитель сбил на переходе 14-летнюю девочку и уехал прочь

21 ноября 2024, 15:48
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло на улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе столицы. Полиция разыскала водителя-беглеца

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Fiat Toledo не остановился на запрещающем сигнале светофора и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьницу госпитализировали в больницу – у нее перелом тазовой кости.

После наезда на подростка водитель пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения авто и задержали его в нескольких кварталах от места происшествия.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,33 промилле.

Задержанному объявили подозрение. Суд взял 33-летнего мужчину под стражу без права внесения залога. Ему грозит дл 3 лет тюрьмы.

Напомним, утром 19 ноября в Киеве водитель внедорожника насмерть сбил женщину. Происшествие случилось в Подольском районе города.

Киев ДТП алкоголь ребенок пострадавшая пешеход
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
В Полтаве 12-летний ученик распылил перечный баллончик в школе
21 ноября 2024, 17:06
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
Из еще одного населенного пункта в Сумской области объявили эвакуацию
21 ноября 2024, 16:35
В Днепропетровской области дерево упало на авто: погиб мужчина
21 ноября 2024, 16:24
В Кривом Роге завершили спасательные работы: уточненные данные о пострадавших
21 ноября 2024, 16:09
В Севастополе раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО
21 ноября 2024, 15:33
Правоохранители Киева накрыли крупную нарколабораторию: изъято пять тонн запрещенных веществ
21 ноября 2024, 15:11
На Прикарпатье два человека отравились угарным газом
21 ноября 2024, 14:58
Корректировали вражеский огонь с аккаунтов родственников: СБУ задержала агенток российской разведки
21 ноября 2024, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »