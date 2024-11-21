В Черкасской области легковушка слетела с дороги и перевернулась: есть погибшая и травмированные
ДТП произошло утром 20 ноября возле села Ротмистровка в Черкасском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель Kia Ceed не справился с управлением, из-за чего легковушка выехала с дороги и перевернулась в кювет.
В результате аварии погибла 77-летняя женщина. В больницу с травмами госпитализировали 54-летнюю и 47-летнюю пассажиров. 54-летний водитель после оказания медпомощи от госпитализации отказался.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ночью 20 ноября на Киевщине Volkswagen врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.
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