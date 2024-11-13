На Волыни ребенок попал в больницу из-за кошачьих царапин

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В Волынскую детскую клиническую больницу госпитализировали трехлетнюю девочку с острым инфекционным фелинозом. Это заболевание также называют "болезнью кошачьих царапин".

Об этом рассказали на Facebook-странице медучреждения, передает RegioNews.

Мать ребенка рассказала, что сначала симптомы у дочери напоминали простуду, но температура тела ежедневно возрастала.

Через 2 недели состояние здоровья дочери сильно ухудшилось, температуру не могли снизить, обнаружили абсцессы в печени и селезенке. По прибытии в медучреждение женщину спросили, не царапали ли ребенка коты. Мать девочки подчеркнула, что никогда не слышала о такой болезни, которая возникает в результате царапин.

Сейчас состояние девочки улучшилось, ее уже выписали из стационара, но ребенок продолжает лечение дома.

В большинстве случаев "болезнь кошачьих царапин" имеет бессимптомное течение. Однако возможно и тяжелое и атипичное течение фелиноза с поражением внутренних органов. Носителями возбудителя болезни являются домашние и уличные животные, в частности кошки. Выздоровление от фелиноза может затянуться на месяцы и вызвать осложнения.

Напомним, 30 октября на Тернопольщине семья с 8 детьми была госпитализирована из-за отравления грибами. Двое детей из семьи скончались в больнице.