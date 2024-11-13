На Волині дитина потрапила до лікарні через котячі подряпини

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До Волинської дитячої клінічної лікарні госпіталізували трирічну дівчинку з гострим інфекційним фелінозом. Це захворювання також називають "хворобою котячих подряпин".

Про це розповіли на Facebook-сторінці медзакладу, передає RegioNews.

Матір дитини розповіла, що спершу симптоми у доньки нагадували застуду, але температура тіла щодня зростала. Через два тижні хвороби дівчинка почала скаржитися на біль у животі та у спині.

За 2 тижні стан здоров’я доньки дуже погіршився, температуру не могли знизити, виявили абсцеси в печінці та селезінці. Після прибуття до медзакладу, жінку спитали, чи не дряпали дитину коти. Мати дівчинки наголосила, що ніколи не чула про таку хворобу, яка виникає внаслідок подряпин.

Наразі стан дівчинки покращився, її вже виписали зі стаціонару, але дитина продовжує лікування вдома.

У більшості випадків "хвороба котячих подряпин" має безсимптомний перебіг. Однак можливий і важкий та атиповий перебіг фелінозу із ураженням внутрішніх органів. Носіями збудника хвороби є домашні та вуличні тварини, зокрема коти. Одужання від фелінозу може затягнутися на місяці і спричинити ускладнення.

Нагадаємо, 30 жовтня на Тернопільщині родина з 8 дітьми була госпіталізована через отруєння грибами. Двоє дітей із родини померли у лікарні.