17:45  12 листопада
Суд виніс вирок трьом чоловікам за вбивство військового в Києві
19:39  12 листопада
У Києві невідомі запустили феєрверк
17:21  12 листопада
У Києві працівник ТЦК вистрелив собі у голову, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2024, 04:19

На Волині дитина потрапила до лікарні через котячі подряпини

13 листопада 2024, 04:19
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

До Волинської дитячої клінічної лікарні госпіталізували трирічну дівчинку з гострим інфекційним фелінозом. Це захворювання також називають "хворобою котячих подряпин".

Про це розповіли на Facebook-сторінці медзакладу, передає RegioNews.

Матір дитини розповіла, що спершу симптоми у доньки нагадували застуду, але температура тіла щодня зростала. Через два тижні хвороби дівчинка почала скаржитися на біль у животі та у спині.

За 2 тижні стан здоров’я доньки дуже погіршився, температуру не могли знизити, виявили абсцеси в печінці та селезінці. Після прибуття до медзакладу, жінку спитали, чи не дряпали дитину коти. Мати дівчинки наголосила, що ніколи не чула про таку хворобу, яка виникає внаслідок подряпин.

Наразі стан дівчинки покращився, її вже виписали зі стаціонару, але дитина продовжує лікування вдома.

У більшості випадків "хвороба котячих подряпин" має безсимптомний перебіг. Однак можливий і важкий та атиповий перебіг фелінозу із ураженням внутрішніх органів. Носіями збудника хвороби є домашні та вуличні тварини, зокрема коти. Одужання від фелінозу може затягнутися на місяці і спричинити ускладнення.

Нагадаємо, 30 жовтня на Тернопільщині родина з 8 дітьми була госпіталізована через отруєння грибами. Двоє дітей із родини померли у лікарні.

хвороба інфекції Волинська область тварини діти
На Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дівчинку
12 листопада 2024, 20:26
Померла ще одна дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині
11 листопада 2024, 09:17
Працівників спецшколи на Тернопільщині підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей
07 листопада 2024, 18:55
Всі новини »
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Українські бійці знищили БТР окупантів: відео
13 листопада 2024, 06:00
У Києві п'яний водій пошкодив шість припаркованих авто
13 листопада 2024, 05:10
У центрі Львова легковик протаранив електроопору: водій помер дорогою до лікарні
13 листопада 2024, 04:48
Прикордонники вдарили FPV-дронами по російській піхоті поблизу Вовчанська
13 листопада 2024, 03:49
Частині українців скасують "чорнобильську" надбавку до пенсії
13 листопада 2024, 03:18
У Запоріжжі школярка потрапила в реанімацію через отруєння алкоголем
13 листопада 2024, 02:55
Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області Росії
13 листопада 2024, 02:10
У Києві накрили п'ять незаконних гральних закладів
13 листопада 2024, 01:54
На Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь
13 листопада 2024, 00:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »