В ЦИК объяснили, когда обнародуют результаты местных выборов

Сначала все данные должны прийти от ТИК

Сначала все данные должны прийти от ТИК

Фото: из открытых источников

В Центральной избирательной комиссии объяснили, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов, потому что эти данные должны сначала поступить от территориальных избирательных комиссий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК. 25 октября состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в сообщении. Отмечается, что как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте комиссии. Напомним, явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

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