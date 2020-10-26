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26 октября 2020, 15:32 20

В ЦИК объяснили, когда обнародуют результаты местных выборов

26 октября 2020, 15:32 20
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Сначала все данные должны прийти от ТИК
Сначала все данные должны прийти от ТИК
Фото: из открытых источников
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В Центральной избирательной комиссии объяснили, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов, потому что эти данные должны сначала поступить от территориальных избирательных комиссий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

25 октября состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте комиссии.

Напомним, явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

выборы голосование ЦИК результат ТИК
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